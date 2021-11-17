В Евросоюзе предсказали новые миграционные кризисы

«Это не первый раз, когда ЕС сталкивается с попытками того, что можно назвать геополитическим шантажом или гибридной угрозой», — заявил Леджери. По его словам, государства легко могут манипулировать миграционными потоками в своих целях и быстро провоцировать кризисы.