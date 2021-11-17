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В Евросоюзе предсказали новые миграционные кризисы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Европейскому союзу следует готовиться к новым приграничным миграционным кризисам. Такое будущее предсказал Фабрис Леджери, глава Frontexагентства ЕС по безопасности внешних границ. Его слова передает Yahoo News со ссылкой на AFP.

В Евросоюзе предсказали новые миграционные кризисы
Фото:  Максим Гучек / BelTA / Reuters Максим Гучек / BelTA / Reuters

«Это не первый раз, когда ЕС сталкивается с попытками того, что можно назвать геополитическим шантажом или гибридной угрозой», — заявил Леджери. По его словам, государства легко могут манипулировать миграционными потоками в своих целях и быстро провоцировать кризисы.

Текущую ситуацию на границе Белоруссии и Польши он сравнил с кризисом в феврале 2020 года, когда Турция пропустила тысячи мигрантов к границе с Грецией, и греческим пограничникам пришлось сдерживать их силовыми методами.

Ранее в ноябре министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс посчитала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Она заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.

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