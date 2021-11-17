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Лукашенко и Меркель снова созвонились

Lenta.ru
50 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко и Меркель снова созвонились
Фото: ReutersReuters

Днем ранее, 16 ноября, Лукашенко уже созванивался с Меркель по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС. Он также провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора политики также обсудили ситуацию с мигрантами у границы Польши.

Лукашенко выдвинул условия для прекращения кризиса с мигрантами

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии отказалось признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, однако считает необходимыми переговоры с ним для оказания помощи мигрантам.

По его словам, контакты с Минском необходимы, чтобы «улучшить вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей», поэтому Меркель провела телефонный разговор с Лукашенко.

В мире,Штеффен Зайберт,Александр Лукашенко,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЕС,
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