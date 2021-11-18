Экс-премьер Польши: Меркель нарушает нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может длиться месяцами. Об этом сообщает The Guardian. "Мы должны подготовиться к тому, что ситуация на польско-белорусской границе не разрешится быстро. Готовиться надо на месяцы. Надеюсь, что не на годы", - сказал он. В то же время представитель исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель отметил, что политик во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость предоставления гуманитарной помощи мигрантам. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что не признает никаких договоренностей между Германией и Белоруссией, так как не считает Лукашенко законным лидером. Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с президентом Белоруссии "сохранила жесткую позицию" по миграционному кризису, но пообещала изучить различные варианты решения проблемы.