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Раскрыт провал Зеленского по захвату группы «Вагнер» в Белоруссии

Елена Прошина
1 час назад

Bellingcat (организация, признанная в России иноагентом) планирует раскрыть провал президента Украины Владимира Зеленского по захвату бойцов ЧВК «Вагнер». Согласно постам в Twitter, опубликовать первый из двух фильмов о спецоперации расследователи планируют в среду, 17 ноября.

Раскрыт провал Зеленского по захвату группы «Вагнер» в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

Речь идет об эпизоде с задержанием 29 июля 2020 года в Минске 33 мужчин — все они были названы гражданами России, работающими в «Вагнере». Из белорусской столицы они должны были вылететь в Стамбул для выполнения работы в рамках частного контракта.

В Киеве надеялись, что задержанных наемников передадут Украине, поскольку против них были выдвинуты обвинения в участии военных действиях в Донбассе. Однако, Минск принял другое решение и передал мужчин России, в которой их в скором времени освободили.

Через некоторое время выяснилось, что весь инцидент с задержанием оказался частью плана Киева, который разрабатывался несколько месяцев и провалился из-за сбоя на уровне администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что Bellingcat известны различными расследованиями о громких политических процессах и обычно выступают на «западной» стороне.

В мире,Владимир Зеленский,Bellingcat,
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