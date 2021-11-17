Bellingcat (организация, признанная в России иноагентом) планирует раскрыть провал президента Украины Владимира Зеленского по захвату бойцов ЧВК «Вагнер». Согласно постам в Twitter, опубликовать первый из двух фильмов о спецоперации расследователи планируют в среду, 17 ноября.
Речь идет об эпизоде с задержанием 29 июля 2020 года в Минске 33 мужчин — все они были названы гражданами России, работающими в «Вагнере». Из белорусской столицы они должны были вылететь в Стамбул для выполнения работы в рамках частного контракта.
В Киеве надеялись, что задержанных наемников передадут Украине, поскольку против них были выдвинуты обвинения в участии военных действиях в Донбассе. Однако, Минск принял другое решение и передал мужчин России, в которой их в скором времени освободили.
Через некоторое время выяснилось, что весь инцидент с задержанием оказался частью плана Киева, который разрабатывался несколько месяцев и провалился из-за сбоя на уровне администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, что Bellingcat известны различными расследованиями о громких политических процессах и обычно выступают на «западной» стороне.