Эстония обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии

Президент Эстонии Алар Карис обвинил Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом он высказался в интервью Delfi.

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Он заявил о причастности Москвы к происходящему на белорусской границе и указал на то, что лидеры некоторых западных стран уже начали проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этой проблеме. «Все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки», — подчеркнул Карис.

По мнению эстонского президента, переговоры с российской стороной возможны, несмотря на непростые взаимоотношения Запада с Москвой. Он отметил, что международная коммуникация может выходить за рамки политических тем, и предложил «диверсифицировать подход к общению с Россией».

При этом Карис выразил неуверенность в возможности продуктивного диалога с Москвой в ближайшее время.

«Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество», — считает глава государства.

Кроме того, эстонский лидер добавил, что Таллин поддержит Варшаву и Вильнюс, если они попросят помощи в разрешении миграционного кризиса у НАТО.