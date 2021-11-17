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Эстония обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии

Lenta.ru
17 минут назад

Президент Эстонии Алар Карис обвинил Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом он высказался в интервью Delfi.

Эстония обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии
Фото: EPAEPA

Он заявил о причастности Москвы к происходящему на белорусской границе и указал на то, что лидеры некоторых западных стран уже начали проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этой проблеме. «Все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки», — подчеркнул Карис.

По мнению эстонского президента, переговоры с российской стороной возможны, несмотря на непростые взаимоотношения Запада с Москвой. Он отметил, что международная коммуникация может выходить за рамки политических тем, и предложил «диверсифицировать подход к общению с Россией».

При этом Карис выразил неуверенность в возможности продуктивного диалога с Москвой в ближайшее время.

«Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество», — считает глава государства.

Кроме того, эстонский лидер добавил, что Таллин поддержит Варшаву и Вильнюс, если они попросят помощи в разрешении миграционного кризиса у НАТО.

Bloomberg: кризис на границе Польши может привести к войне c Россией

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора попросила Владимира Путина повлиять на Минск в связи с текущей ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Отмечается, что российский президент выступил с предложением наладить обсуждение данной проблемы между представителями стран-членов ЕС и Белоруссией.

В мире,Алар Карис,Ангела Меркель,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Bloomberg,
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