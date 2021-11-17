Обзор иноСМИ: «одеяла против танков» на Украине и мощная новинка РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

«Украинцам не нужны одеяла»: экс-министр призвал дать Киеву оружие

Видео дня

Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в своем материале для The Telegraph предупредил о возросшей угрозе военного вторжения на Украину: по его мнению, сейчас цена такого вторжения была бы «тревожно низка». Фэллон отметил, что Россия в последнее время наблюдала за поспешным уходом США из Афганистана, отметила для себя отмену Джо Байденом санкций против «Северного потока-2» и «прискорбное отсутствие европейской солидарности по Украине».

Фэллон напомнил, как сенатор США Джон Маккейн высмеивал помощь Украине в виде нелетальных средств, называя ее «одеялами против танков». Экс-министр отметил, что сейчас США поставляют Киеву военную технику, и о подобной помощи стоит задуматься и Лондону: «Украинцам не нужны одеяла - им нужны контрбатарейные радары, противотанковые ракеты, больше дронов, наступательное кибероружие». Фэллон призвал Европу помогать наращиванию обороноспособности и устойчивости «на всей территории Украины», а также «подтвердить международные права в Черном море с помощью дополнительных действий».

С-550: мощная новинка России

Россия анонсировала новую систему С-550 - первую в мире мобильную систему противоракетной и космической обороны, которая способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Китайский портал Sohu рассказал, что новая система разработана на базе С-500 и представляет собой «чисто противоракетный комплекс».

Источники портала в российской оборонной промышленности сообщили, что С-550 - мощная, улучшенная противоракетная версия системы ПВО С-500, которая может перехватывать различные баллистические ракеты за пределами атмосферы, боеголовки межконтинентальных баллистических ракет и различное космическое вооружение. Утверждается, что противоракетные возможности С-550 будут на порядок выше, чем у С-400, С-500 и американской системы Aegis, оснащенной ракетами SM-3Block llB.

«Вирусы оказались очень прибыльными»: откуда придет новая пандемия

Эпидемиолог Роб Уоллес считает, что то, как человечество выращивает животных для получения мяса и кожи в промышленных масштабах, создаст вирусы, более смертоносные, чем ковид, пишет болгарский портал Dnes.dir. Ученый уверен, что следующий патоген придет с ферм и сможет убить миллиард человек.

В феврале 2021-го в России впервые в мире зарегистрировали инфицирование людей вирусом птичьего гриппа H5N8 и немедленно приступили к разработке вакцины, подчеркивает Dnes.dir. «ИноСМИ» собрали комментарии болгарских читателей к статье. Пользователь под ником Петко назвал основной проблемой «интенсивное размножение самого опасного животного - человека», а комментатор 55 отметил, что «вирусы оказались очень прибыльными».

Байден и Си сделали шаг к контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин согласились провести переговоры по контролю над вооружениями. Fox News отмечает, что происходит это на фоне того, как «коммунистическая страна стремится увеличить свой ядерный арсенал».

Лидеры двух стран 15 октября провели свои самые обширные за последнее время переговоры - виртуальную трехчасовую встречу, в ходе которой Байден поднял вопрос о необходимости «стратегической стабильности». Fox News отмечает, что согласие обсудить вопрос о контроле над вооружениями означает изменение позиции коммунистической партии Китая: Пекин категорически отказывался от таких переговоров при Дональде Трампе.

Турция рассмотрит российские альтернативы F-16

Анкаре придется искать альтернативы поставкам F-16, если США откажутся направить в Турцию эти самолеты, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Как отмечает Daily Sabah, альтернативами могут стать российские Су-35 и Су-57.