Зеленского призвали готовиться к войне с Россией

Депутаты Львовского облсовета на заседании 16 ноября приняли обращение к украинскому правительству и президенту, в котором призвали развернуть силы территориальной обороны и запустить подготовку к национальному сопротивлению на фоне нарастающей угрозы со стороны России, сообщает "Зеркало недели".

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По данным издания, в поддержку этой идеи проголосовали 55 депутатов. В обращении призвали всех причастных выполнять требования украинского закона "Об основах национального сопротивления" "безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению".

Депутаты обратились, в частности, к кабинету министров страны, министерству обороны и главнокомандующему Вооруженными силами Украины, а также к местным администрациям и советам. Кроме того, в облсовете попросили руководство государства увеличить в 2022 году расходы на армию.

"Именно такие действия, а не намерения заглянуть в глаза [президенту России Владимиру] Путину ожидает сегодня от верховного главнокомандующего все украинское общество", — отметили депутаты облсовета.