В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

В Польше рассказали о кибератаке из Белоруссии

Lenta.ru
1 час назад

Масштабный взлом десятков почтовых ящиков в Польше, в числе которых оказались ресурсы правительства и представителей власти, был произведен со стороны Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает ТАСС.

В Польше рассказали о кибератаке из Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, рапорт международных аналитиков подтверждает, что за кибератакой, которая произошла в июне, стоят белорусские хакеры. «Это был первый этап попытки дестабилизации», — рассказал он. По его мнению, текущий миграционный кризис можно назвать следующим этапом этого процесса.

С начала ноября на польско-белорусской границе обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев собрались у границы и предприняли несколько попыток перебраться в Польшу. 16 ноября нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

18 июня сообщалось, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в кибератаке на республику, которая произошла 15 июня. Утверждалось, что атака была «беспрецедентной» и коснулась ряда государственных деятелей и институтов республики. Однако впоследствии польское издание Wyborcza со ссылкой на собственные источники опровергло факт кибератаки, которую политики страны приписали России.

В мире,Петр Мюллер,Ярослав Качиньский,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители