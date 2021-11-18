В Германии назвали реалистичными угрозы Лукашенко

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода», — заявил немецкий политик в эфире телеканала «Россия 24».