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В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа

Газета.Ruиещё 2
53 минуты назад

Депутат бундестага Клаус Эрнст назвал реалистичными угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа.

В Германии назвали реалистичными угрозы Лукашенко
Фото: ReutersReuters

По его словам, чтобы исключить такой вариант развития событий, необходимо запустить газопровод «Северный поток — 2».

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода», — заявил немецкий политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемый по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Такое заявление последовало после того, как Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах и пригрозил ввести против республики санкции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель между тем выразил уверенность, что Белоруссия не перекроет поставки газа.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что, теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может перекрыть поставки в Европу, однако это будет нарушением контракта.

В мире,Клаус Эрнст,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,
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