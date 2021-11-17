Поляки заподозрили белорусских силовиков в участии в штурме границы

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на силовиков во время атаки нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире телеканала Polsat главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик.

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По его словам, беженцы, которые попытались штурмовать КПП «Брузги», были вооружены шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Правоохранитель подчеркнул, что спецсредства, как подозревает полиция, мигрантам предоставили белорусские силовики, которые принимали активное участие в планировании и осуществлении операции.

Комендант также указал на то, что бросавших камни в польских военных мигрантов хорошо обучили и подготовили к столкновениям.

«На мой взгляд, они прошли подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб», — сказал Шимчик.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие предметы. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента пострадали мигранты, журналисты и военные.