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В Раде раскрыли план США по остановке «Северного потока-2»

Елена Прошина
18 минут назад

США пытаются остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Для этого они используют миграционный кризис на польско-белорусской границе и ложные сообщения о планах России вторгнуться на территорию Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

На Украине раскрыли план США по остановке «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Соединенные Штаты уже заявили, что необходимо ввести новые санкции и остановить запуск «Северного потока — 2». Рабинович уверен, что Штаты действуют в собственных интересах и хотят монопольно поставлять энергоресурсы в Европу.

Депутат Рады отметил, что сообщения о шансах вооруженного конфликта с Россией также выгодны украинской власти. Благодаря этому им удается отвлекать население от внутренних проблем страны и сеять панику в обществе.

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Ранее президент России Владимир Путин отверг все обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Он назвал подобные обвинения попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую». В МИД РФ тем временем опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной. Как сообщили в Кремле, перемещение войск идет на усмотрение Москвы и исключительно в пределах территории страны.

В мире,Вадим Рабинович,Владимир Путин,Верховная Рада,МИД,РИА Новости,
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