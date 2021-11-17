На Украине раскрыли план США по остановке «Северного потока-2»

США пытаются остановить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Для этого они используют миграционный кризис на польско-белорусской границе и ложные сообщения о планах России вторгнуться на территорию Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

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По его словам, Соединенные Штаты уже заявили, что необходимо ввести новые санкции и остановить запуск «Северного потока — 2». Рабинович уверен, что Штаты действуют в собственных интересах и хотят монопольно поставлять энергоресурсы в Европу.

Депутат Рады отметил, что сообщения о шансах вооруженного конфликта с Россией также выгодны украинской власти. Благодаря этому им удается отвлекать население от внутренних проблем страны и сеять панику в обществе.