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Bloomberg: одна шальная пуля может стать причиной войны c Россией на границе Польши

Газета.Ruиещё 1
34 минуты назад

Миграционный кризис на белорусско-польской границе может привести к вооруженному столкновению с участием России. Об этом в статье для Bloomberg заявил публицист Андреас Клут. По его мнению, если Москва и Минск захотят пойти на эскалацию конфликта, то им будет легко это сделать.

Bloomberg: кризис на границе Польши может привести к войне c Россией
Фото: Stanislaw Zaryn/TwitterStanislaw Zaryn/Twitter

"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", - пишет Клут.

Обозреватель добавил, что в случае начала перестрелки между пограничниками Польши и Белоруссии, стороны конфликта могут обратиться за помощью к своим союзникам - Белоруссия формально обратится к России, а Польша активизирует договорные обязательства НАТО.

В заключении Клут подчеркнул, что США, НАТО, Евросоюз и их партнеры должны сделать все необходимое для того, чтобы убедить Россию "не повышать ставки". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши являются попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую".

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Bloomberg,
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