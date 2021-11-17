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Польша обвинила Белоруссию в нападении мигрантов на силовиков

Елена Прошина
29 минут назад

Районная прокуратура в польском городе Сокулка открыла уголовное дело о нападении на силовиков на границе с Белоруссией. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика в эфире телеканала Polsat.

Польша обвинила Белоруссию в нападении мигрантов на силовиков
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сотрудники правоохранительных органов Польши продолжают собирать предметы, которые перелетают через границу, осмотр территории продолжается. Шимчик отметил, что полицейские реагировали «быстро и адекватно», оперативно применяя специальные средства, если этого требовала ситуация. Из-за большого расстояния газовые баллоны были бы неэффективны, поэтому для разгона толпы использовались водометы.

Как рассказал Шимчик, эта была хорошо спланированная и подготовленная операция. Он подчеркнул, что люди, бросавшие камни, на его взгляд «хорошо обученные и опытные во всевозможных боях». Шимчик уверен, что наиболее агрессивные люди в толпе мигрантов — сотрудники спецслужб Белоруссии.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что действия польских силовиков нарушают международные нормы. Использование спецсредств против мигрантов, которые находятся на белорусской стороны, можно расценивать как попытку прямой агрессии против Минска.

В мире,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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