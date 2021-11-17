Зеленский договорился о встрече с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

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В ходе разговора Зеленский договорился встретиться с Эрдоганом на заседании Стратегического совета высокого уровня, которое пройдет в феврале 2022 года в Киеве. Было отмечено, что важному мероприятию будет предшествовать проведение в декабре второго заседания украинско-турецкой «квадриги» с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран.

Главы двух государств также заявили о настроенности на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Помимо этого, стороны обсудили и другие вопросы двусторонней повестки дня, в частности — взаимодействие в энергетической сфере, диверсификацию поставок энергоресурсов и реализацию проекта строительства жилья для представителей крымскотатарского народа.

Президенты также уделили внимание теме сотрудничества в оборонной сфере и его положительному влиянию на вооруженные силы двух стран. Кроме того, Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию «присоединиться к кругу заказчиков» воздушного судна.