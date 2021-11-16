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Раскрыты детали переговоров Путина и Пашиняна

Вероника Полынина
28 минут назад

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина был посвящен обострению на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы правительства Армении.

Раскрыты детали переговоров Путина и Пашиняна
Фото: ТАССТАСС

«В беседе с Владимиром Путиным Никол Пашинян подробно представил последние события на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении.

Пашинян назвал действия азербайджанских военнослужащих «агрессией против суверенной территории Армении». Премьер-министр подчеркнул важность армяно-российского стратегического партнерства в сложившихся условиях.

Пашинян подтвердил приверженность Армении трехсторонним заявлениям, принятым 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Армении условились продолжать двусторонние контакты по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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