Раскрыты детали переговоров Путина и Пашиняна

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина был посвящен обострению на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы правительства Армении.

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«В беседе с Владимиром Путиным Никол Пашинян подробно представил последние события на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении.

Пашинян назвал действия азербайджанских военнослужащих «агрессией против суверенной территории Армении». Премьер-министр подчеркнул важность армяно-российского стратегического партнерства в сложившихся условиях.

Пашинян подтвердил приверженность Армении трехсторонним заявлениям, принятым 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Армении условились продолжать двусторонние контакты по ситуации на армяно-азербайджанской границе.