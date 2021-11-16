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На Украине предложили возбудить уголовное дело против Зеленского

Елена Прошина
19 минут назад

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за подписания в 2019 году закона, позволяющего Украине покупать электроэнергию у России и Белоруссии.

По мнению Ляшко, Зеленского необходимо судить за государственную измену, коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями.

«Антиукраинская политика Зеленского привела к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен ответить за это преступление», - написал экс-депутат в Facebook.

Ляшко прикрепил к сообщению видео, в котором он подает соответствующее заявление в правоохранительные органы. Он считает, что импорт электроэнергии «подрывает национальные экономические и энергетические интересы» Украины. По словам Ляшко, из-за импорта российской и белорусской электроэнергии Украина понесла убытки «на миллиарды долларов».

Напомним, что на Украине в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля назревает энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.

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