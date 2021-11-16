Британский премьер считает, что "Северный поток - 2" повлияет на безопасность в Европе

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что запуск газопровода "Северный поток - 2" может иметь последствия для безопасности европейского региона. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель главы правительства.

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"[В ходе встречи с членами британского кабмина во вторник] он подчеркнул, что Соединенное Королевство выступает против газопровода "Северный поток - 2", который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона, - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters. - Он также выразил беспокойство по поводу текущей ситуации на украинской границе и подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать территориальную целостность Украины".

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Европы "выступить единым фронтом" против "Северного потока - 2". По ее словам, его запуск "позволить России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ", что грозит подрывом европейской безопасности.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.