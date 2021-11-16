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Отца Бориса Джонсона обвинили в харрасменте

Газета.Ru
39 минут назад

Две женщины обвинили отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 81-летнего Стэнли Джонсона в неподобающем поведении. Об этом сообщает Daily Mail.

Отца Бориса Джонсона обвинили в харрасменте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в частности, член парламента Кэролайн Нокс сообщила, что Джонсон-старший на партийном съезде тори в 2003 году заявил той, что у нее «отличное седалище». В прикосновениях непристойного характера Джонсона обвинила и журналистка издания New Statesman Алибе Реа, сказавшая, что отец премьер-министра приставал к ней на вечеринке.

«Я благодарен Кэролайн Ноукс за то, что она назвала то, с чем никто из нас не должен мириться, в том числе от отца премьер-министра», — отреагировал Джонсон на обвинения.

Министр внутренних дел Британии Дэмиан Хиндс сообщил, что по поводу обвинений будет проведено расследование.

В прошлом году Стенли Джонсон пришел в магазин без обязательной маски. А в период карантина СМИ выяснили, что он совершил поездку в Грецию, тогда как британский МИД рекомендовал отказаться от путешествий за границу.

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