Филиппины одобрили "Спутник лайт" в качестве бустерной дозы

Власти Филиппин одобрили использование российского однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы. Об этом во вторник сообщил информационный портал CNN Philippines со ссылкой на главу Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин Эрика Доминго.

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По данным издания, филиппинские медики будут вводить бустерную дозу препарата "Спутник Лайт" независимо от препарата, который был использован для вакцинации первым и вторым компонентом.

Как сообщает информационный портал, ведомство также одобрило использование вакцин китайской компании Sinovac, британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer в качестве бустерной дозы. При этом граждане, получившие первые два компонента одной из данных вакцин, получат третью дозу этого же препарата.

За последние сутки на Филиппинах вирус выявили у 1,5 тыс. человек, умерли 128 жителей. Всего за время пандемии на Филиппинах зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, 2,7 млн человек выздоровели, 45 тыс. умерли.