Мэрилина Мэнсона обвинили в изощренных пытках

Музыкант даже не скрывал наличия в его доме пыточной комнатыАмериканского музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в создании и активном пользовании комнаты для пыток.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Rolling Stone, пыточная выглядела как полностью звуконепроницаемый кабинет, в котором музыкант запирал своих гостий без воды, еды и возможности сходить в туалет.

По данным издания, Мэнсон не скрывал существования пыточной у него дома, наоборот, при случае хвастался ею перед своими друзьями.

О своем пребывании в этой пыточной уже рассказали несколько знакомых Мэнсона.