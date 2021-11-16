Мэрилина Мэнсона обвинили в изощренных пытках

Музыкант даже не скрывал наличия в его доме пыточной комнатыАмериканского музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в создании и активном пользовании комнаты для пыток.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Rolling Stone, пыточная выглядела как полностью звуконепроницаемый кабинет, в котором музыкант запирал своих гостий без воды, еды и возможности сходить в туалет.
По данным издания, Мэнсон не скрывал существования пыточной у него дома, наоборот, при случае хвастался ею перед своими друзьями.
О своем пребывании в этой пыточной уже рассказали несколько знакомых Мэнсона.
Ранее сообщалось, что актриса из «Игры престолов» подала в суд на Мэнсона за изнасилование. До этого Мэнсона обвинила в насилии американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада». По ее словам, он годами «ужасно издевался» над ней. В итоге в знак солидарности еще как минимум четыре женщины заявили о сексуальном и психологическом насилии, принуждении и запугивании со стороны певца.