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Мэрилина Мэнсона обвинили в изощренных пытках

ЧП Столица
31 минуту назад

Музыкант даже не скрывал наличия в его доме пыточной комнатыАмериканского музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в создании и активном пользовании комнаты для пыток.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Rolling Stone, пыточная выглядела как полностью звуконепроницаемый кабинет, в котором музыкант запирал своих гостий без воды, еды и возможности сходить в туалет.

По данным издания, Мэнсон не скрывал существования пыточной у него дома, наоборот, при случае хвастался ею перед своими друзьями.

О своем пребывании в этой пыточной уже рассказали несколько знакомых Мэнсона.

Ранее сообщалось, что актриса из «Игры престолов» подала в суд на Мэнсона за изнасилование. До этого Мэнсона обвинила в насилии американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада». По ее словам, он годами «ужасно издевался» над ней. В итоге в знак солидарности еще как минимум четыре женщины заявили о сексуальном и психологическом насилии, принуждении и запугивании со стороны певца.

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