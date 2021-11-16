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Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман

Газета.Ru
38 минут назад

Американский актер Хит Фриман скончался в 41 год, сообщает Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.

Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман
Фото: consent.yahoo.comconsent.yahoo.com

По его словам, Фриман был блестящим человеком с сильным характером. Он был предан семье и друзьям, щедр с ними и испытывал «необычайный интерес» к жизни.

Монтифьоре добавил, что актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован перед следующей главой своей карьеры.

Причина смерти звезды не уточняется. При этом актриса и модель Шанна Моклер сообщила в своем Instagram, что Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.

Хит Фриман наиболее известен по роли серийного убийцы Говарда Эппса в сериале «Кости». Также он играл в «Морской полиции», «Ищейке», «Без следа» и других многосерийных фильмах. Недавно он снялся в фильме Майкла Полиша Terror on the Prairie, который еще не вышел на экраны. Помимо актерской деятельности Фриман выступал продюсером двух фильмов и сценаристом.

В мире,Хит Фриман,Майкл Полиш,
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