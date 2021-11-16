Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман

Американский актер Хит Фриман скончался в 41 год, сообщает Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.

Фото: consent.yahoo.com consent.yahoo.com

По его словам, Фриман был блестящим человеком с сильным характером. Он был предан семье и друзьям, щедр с ними и испытывал «необычайный интерес» к жизни.

Монтифьоре добавил, что актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован перед следующей главой своей карьеры.

Причина смерти звезды не уточняется. При этом актриса и модель Шанна Моклер сообщила в своем Instagram, что Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.