Умер актер из сериала "Кости" Хит Фриман

Американский актер Хит Фриман скончался в 41 год, сообщает Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.
По его словам, Фриман был блестящим человеком с сильным характером. Он был предан семье и друзьям, щедр с ними и испытывал «необычайный интерес» к жизни.
Монтифьоре добавил, что актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован перед следующей главой своей карьеры.
Причина смерти звезды не уточняется. При этом актриса и модель Шанна Моклер сообщила в своем Instagram, что Фриман скончался во сне в своем доме в Остине.
Хит Фриман наиболее известен по роли серийного убийцы Говарда Эппса в сериале «Кости». Также он играл в «Морской полиции», «Ищейке», «Без следа» и других многосерийных фильмах. Недавно он снялся в фильме Майкла Полиша Terror on the Prairie, который еще не вышел на экраны. Помимо актерской деятельности Фриман выступал продюсером двух фильмов и сценаристом.