В Польше оценили «план Москвы» по пограничному кризису

Польша, Литва и Латвия могут быть исключены из процесса по урегулированию кризиса с мигрантами на границе с Белоруссией. Такие опасения выразил обозреватель Марек Будзиш, заявивший о «плане Путина» по решению пограничной проблемы в статье, опубликованной польским изданием wPolityce.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что выход из ситуации лежит через прямой контакт между руководством Белоруссии и главами ведущих стран Евросоюза.

Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона — Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками, — подчеркнул обозреватель.

По его мнению, под ведущими странами в Москве подразумевают Германию и Францию.

Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако, следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идёт только о московском «сценарии мечты», — отметил Будзиш.

Он считает, что при реализации «задумки Путина» не исключён сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу. При этом у Варшавы окажутся менее выгодные условия.