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Британский премьер призвал помнить о победившей нацизм «русской крови»

Lenta.ru
27 минут назад

Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступая с речью на банкете лорд-мэра Лондона, заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины, однако подчеркнул, что это делается не ради вражды с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон призвал помнить о победившей нацизм «русской крови»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России, или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента», — заявил британский премьер.

Он пояснил, что Лондон оказывает поддержку Киеву вследствие приверженности демократии и свободе, которую в данное время разделяют во всей Европе. Кроме того он призвал помнить, что «именно русская кровь позволила победить нацизм».

Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что для достижения собственных целей Россия готова использовать все инструменты, но не хочет развязывать настоящую войну. Он отметил, что Кремль намерен получать желаемое, используя разные глобальные стратегии, «гораздо более деликатным способом», а не боевыми действиями.

В мире,Ник Картер,Борис Джонсон,Генштаб,
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