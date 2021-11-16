Франция поддержала Россию в конфликте с Украиной

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стороны выразили «неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», — следует из сообщения.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на провокационный характер масштабных учений, которые проводят в Черном море США и их союзники. Как считает Путин, это повышает напряженность между Москвой и НАТО. «Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений», — отмечается в заявлении Кремля.

Также стороны обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза. Лидеры России и Франции сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.