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Франция поддержала Россию в конфликте с Украиной

Елена Прошина
10 минут назад

Главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликты, происходящие внутри Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

Франция поддержала Россию в конфликте с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стороны выразили «неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», — следует из сообщения.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на провокационный характер масштабных учений, которые проводят в Черном море США и их союзники. Как считает Путин, это повышает напряженность между Москвой и НАТО. «Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений», — отмечается в заявлении Кремля.

Также стороны обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза. Лидеры России и Франции сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.

Париж выразил надежду, что разговор глав государств принесёт положительные результаты уже в ближайшие дни.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,ЕС,
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