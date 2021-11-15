США призвали Россию повлиять на «режим Лукашенко»

«Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей. Никаких сомнений нет в том, что у них есть соответствующие отношения и возможность повлиять», — приводятся в материале слова Псаки.