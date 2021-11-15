США призвали Россию повлиять на «режим Лукашенко»

В Вашингтоне призвали Москву оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко для урегулирования ситуации с мигрантами. Об этом сообщают «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей. Никаких сомнений нет в том, что у них есть соответствующие отношения и возможность повлиять», — приводятся в материале слова Псаки.
Кроме того она отметила, что США сохраняют тесный контакт со своими союзниками и готовят новые санкции против Белоруссии.
«Мы продолжаем работать в тесном контакте... с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает в себя подготовку дальнейших санкций».