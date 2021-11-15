В Эстонии решили отгородиться от России проволочным заграждением

«Комиссия по государственной безопасности решила сделать предложение правительству о временном укреплении части восточной границы Эстонии с помощью проволочного заграждения. Правительство обсудит необходимые меры на заседании на этой неделе в четверг, 18 ноября», - говорится в сообщении кабмина Эстонии.

«В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть активно готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляет свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана», - сказала Каллас.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.