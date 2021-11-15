ЕСПЧ перенес заседание по делу МН17

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В документе поясняется, что перенос слушания связан с отказом одного из судей принимать участие в процессе. Изначально ЕСПЧ планировал провести заседание по делу МН17 24 ноября.

Всего Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против России, все они касаются Крыма и Донбасса.

В июле 2020 года в ЕСПЧ жалобу на РФ подали Нидерланды. В Амстердаме уверены, что вина за крушение малайзийского Boeing MH17 на территории Донецкой области Украины в 2014 году лежит на Москве. Впоследствии иски со стороны Украины и Нидерландов против России объединили в один.

В ответ 22 июля 2021 года Москва также подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Киева. В частности, в ней Россия обвиняет Украину в крушении рейса MH17. Суд принял жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.

Процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах в марте прошлого года.