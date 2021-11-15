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ЕСПЧ перенес заседание по делу МН17

Елена Прошина
33 минуты назад

Европейский суд по правам человека отложил рассмотрение иска, поданного властями Нидерландов и Украины против России в рамках дела о крушении самолета рейса МН17, до 26 января. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

ЕСПЧ перенес заседание по делу МН17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе поясняется, что перенос слушания связан с отказом одного из судей принимать участие в процессе. Изначально ЕСПЧ планировал провести заседание по делу МН17 24 ноября.

Всего Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против России, все они касаются Крыма и Донбасса.

В июле 2020 года в ЕСПЧ жалобу на РФ подали Нидерланды. В Амстердаме уверены, что вина за крушение малайзийского Boeing MH17 на территории Донецкой области Украины в 2014 году лежит на Москве. Впоследствии иски со стороны Украины и Нидерландов против России объединили в один.

В ответ 22 июля 2021 года Москва также подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Киева. В частности, в ней Россия обвиняет Украину в крушении рейса MH17. Суд принял жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.

Процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах в марте прошлого года.

В деле четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубински, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их считают причастными к доставке зенитной установки «Бук» на территорию Донбасса из РФ.

В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,ЕСПЧ,Boeing,
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