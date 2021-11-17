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Bild: Меркель "сохранила жесткую позицию" в разговоре с Лукашенко

Газета.Ruиещё 11
56 минут назад

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии «сохранила жесткую позицию» по миграционному кризису, но пообещала изучить различные варианты решения проблемы. Об этом сообщает Bild.

Bild: Меркель "сохранила жесткую позицию" в разговоре с Лукашенко
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

«Лукашенко хотел, чтобы Евросоюз, а прежде всего Германия, забрал у Белоруссии мигрантов, которых он (президент Белоруссии) привез в страну, чтобы отправить их в ЕС и дестабилизировать Запада», — говорится в публикации.

По данным издания, Меркель осталась «по-прежнему жесткой» в своей позиции, но пообещала Лукашенко, что изучит различные вопросы решения миграционного кризиса и обсудит их с главами государств Европейского союза.

В публикации также отмечается, что и.о. канцлера ФРГ полностью не исключила косвенную финансовую помощь, предназначенную для строительства жилья для беженцев.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели очередной телефонный разговор.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

В мире,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,ЕС,Bild,
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