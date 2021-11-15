В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Лукашенко и Меркель поговорили по телефону

Lenta.ru
23 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорили по телефону в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко и Меркель провели переговоры
Фото: ТАССТАСС

«Лукашенко и Меркель только что переговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Всего разговор длился около 50 минут.

В ходе диалога Лукашенко и Меркель обсудили ряд проблем, и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — отмечает Telegram-канал.

Второй за два дня. Путин провел телефонный разговор с Меркель

Также стороны обсудили гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Путин подчеркнул, что причины миграционного кризиса кроются не в Белоруссии, их создали страны Запада. Они носят и политический, и военно-экономический характер. Путин добавил, что беженцев приманивают высокие социальные пособия в ЕС.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.

В мире,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители