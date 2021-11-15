Лукашенко и Меркель провели переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорили по телефону в понедельник, 15 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

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«Лукашенко и Меркель только что переговорили по телефону», — говорится в сообщении.

Всего разговор длился около 50 минут.

В ходе диалога Лукашенко и Меркель обсудили ряд проблем, и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — отмечает Telegram-канал.

Также стороны обсудили гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом. Путин подчеркнул, что причины миграционного кризиса кроются не в Белоруссии, их создали страны Запада. Они носят и политический, и военно-экономический характер. Путин добавил, что беженцев приманивают высокие социальные пособия в ЕС.