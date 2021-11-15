«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», — заявил Песков.

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Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко отвлекает внимание от действий России против Украины.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. 8 ноября к границе Белоруссии и Польши подошли около 3 тыс. нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки.

Белорусский президент Александр Лукашенко пытается «отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной» благодаря миграционному кризису на границе с Польшей. Такое мнение во время разговора с польским коллегой выразил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — отмечается в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

По его словам, глава МИД Польши Збигнев Рау вместе с Блинкеном осудил «использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента». Они «призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод».

Летом прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых в очередной раз победил Лукашенко. Белорусская оппозиция обратилась к ЕС, чтобы европейцы помогли добиться перевыборов в стране. Таким образом страны Евросоюза объявили, что не признают легитимность проведенных выборов и накладывают санкции за подавление митингов.

В свою очередь, белорусский президент заявил, что больше не намерен сдерживать поток мигрантов. По его словам, из-за рестрикций у страны больше нет ресурсов для сдерживания нелегалов. Так начался миграционный кризис. Несколько дней назад у границы с Польшей собралось несколько тысяч людей, в том числе женщин и детей, которые устроили стихийный лагерь.

Для укрепления своих границ польский президент объявил в приграничных районах режим ЧП и призвал полицейских и армию. ЕС готовится вводить новые санкции против Минска.

Власти Польши, Литвы и Латвии в связи с последними событиями требуют финансирования от союза для постройки стены по всей границе с Белоруссией. Но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, например, считает, что стена не поможет решить эту конфликтную ситуацию.

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«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — сказал он в интервью телеканалу France24.

Обвинения России — ответ Путина

Что касается заявлений со стороны Запада о том, что Россия причастна к миграционному кризису, то российский президент Владимир Путин ранее заметил, что все эти обвинения — на совести тех, кто их высказывает. По его мнению, они просто хотят переложить свои проблемы с «больной головы на здоровую».

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Но в то же время он выразил готовность помочь Белоруссии решить миграционный кризис — только в том случае, если от России будет что-то зависеть. Пока Москва не имеет никакого отношения к ситуации на белорусско-польской границе.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию в районе границы России и Украины, следует из заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В заявлении уточняется, что Блинкен и Ле Дриан «обсудили сообщения о вызывающей беспокойство военной активности России на Украине и вблизи нее и их неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

«Они также обсудили совместные усилия по поиску решения относительно ядерной программы Ирана», – сообщил Прайс, уточнив, что разговор состоялся в субботу.

Россия контролирует кризис между Белоруссией и Евросоюзом, а также может установить постоянное военное присутствие на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе беседы с журналистами.

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«Я совершенно согласен с тем, что господин Путин управляет этим кризисом совместно с Лукашенко. В политическом плане, конечно. У меня вызывают беспокойство сообщения некоторых СМИ о том, что Путин является решением проблемы. Я ни при каких обстоятельствах не смог бы считать его выходом из кризиса, Путин — часть проблемы», — отметил министр.

Он отметил, что Литва ранее уже предупреждала ЕС о вероятности такого кризиса. При этом, нельзя, по мнению Ландсбергиса, исключать того факта, что Россия установит постоянное военное присутствие на территории Белоруссии.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Москве с просьбой повлиять на Минск по вопросу, связанному с притоком беженцев в Европу.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС.

"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно ни при чем", - заявил глава государства в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить", - констатировал президент. При этом он подчеркнул, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и ЕС. "Ни одна наша компания не возит", - заверил он.

Путин, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что и белорусская авиакомпания "Белавиа" не перевозит мигрантов. По словам президента РФ, эти люди "чартеры заказывают".

"Безвизовый въезд - люди покупают билеты и полетели", - объяснил глава государства.



"Да, действуют определенные группы по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - уверен Путин.



"Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки", - пояснил президент.



"Пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", - посоветовал глава государства.

Однако он считает, что организаторов таких цепочек "привлечь (к ответственности - прим. ТАСС) довольно трудно, потому что если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего".

"Человек живет в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям - безопасности, даже по экономическим соображениям", - полагает Путин.



"Если есть нарушение закона, то пускай тогда правоохранительные органы и спецслужбы этих стран работают по этим группам. Работают вместе, конечно, со странами, через которые пытаются пройти мигранты в Европу. В том числе и с Белоруссией", - заявил президент РФ. "Еще раз хочу подчеркнуть: Россия здесь абсолютно ни при чем. Мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", - сказал Путин.

Причины миграционного кризиса

По словам Путина, государства Запада сами создали миграционные кризисы.

"Не нужно забывать откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер", - сказал Путин.



"Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев", - пояснил президент РФ.

По его словам, "Белоруссия здесь ни при чем".

"Мигранты шли же по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Белоруссию - здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода", - продолжил Путин.

Говоря про экономические причины миграционного кризиса, глава российского государства напомнил, что в Европе для мигрантов очень высокие социальные пособия.

"Скажем, хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, в том числе где нефть добывают, даже в нефтянке работающий, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие, скажем, в Федеративной Республике. Конечно, люди туда и тянутся," - отметил Путин.

По его мнению, мигранты предпочитают работе в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности, перебраться в Европу, не работать и в два-три раза больше получать с семьей.

"Потому что платят и на взрослых, и на детей, и обучение бесплатное, и, как правило, медицинское обслуживание бесплатное. Повторяю, такова политика ведущих стран Европы", - заявил российский лидер.

Разговор Лукашенко и Меркель

Путин выразил надежду, что Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор.

"Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в целом это не к нему вопрос, почему Лукашенко и Меркель пока не разговаривают друг с другом.

"Нас это не касается", - подчеркнул Путин.

При этом он выразил надежду, что удастся наладить прямой контакт между Евросоюзом и Белоруссией.

С начала недели сам Путин провел два телефонных разговора с Меркель и один с Лукашенко. В ходе общения обсуждалась в том числе ситуация на белорусско-польской границе.

Проблемы гуманитарного характера

Путин заявил, что ему прежде всего жалко детей мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Польши.

"Вопросы гуманитарного характера, дети же маленькие. Честно говоря, я когда смотрю, мне прежде всего детей жалко", - сказал Путин.

Президент России также привлек внимание к проблемам гуманитарного характера из-за ситуации на границе Белоруссии и ЕС.

"Там же минусовая температура ночью, а они сидят там без средств к существованию, они заканчиваются", - добавил глава государства. Он заметил, что мигранты "приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе". "Да, людей жалко, конечно", - повторил президент.



"Во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся. Ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - продолжил президент РФ.

По его словам, он исходит из того, что решение должно быть найдено и в интересах Белоруссии, и в интересах европейских стран, в том числе Польши и Германии, потому что "их социальные системы все-таки перенапряжены".

"Нужно все-таки создавать условия для того, чтобы этих людей [мигрантов] как-то трудоустроить и решить проблемы между собой, ведь там вопросы реадмиссии не решены до конца, как мне сообщил [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко, прекращены работы по вопросам, связанным с размещением беженцев, по строительству лагерей для них и так далее", - пояснил Путин.

Он выразил надежду на то, что прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Россия выступает в качестве посредника в переговорах по вопросам миграционного кризиса на границе Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин надеется, на установление прямого контакта главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.