Украина приготовилась выдворять мигрантов обратно в Белоруссию

Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины из Белоруссии, будут отправлены обратно в соответствии с соглашением о реадмиссии. Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко в Facebook.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, в данном случае Белоруссия обязана принять беженцев обратно. «Это значит, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться нужно все равно», — подчеркнул Шевченко.

Сотрудник МВД отметил, что, несмотря на готовность украинских силовиков выдворять нелегалов из страны, на восточном и северном участках границы Украине необходимо срочно строить защитные ограждения. При этом Шевченко указал, что строительство забора по всей линии границы с Белоруссией обойдется Киеву в семь миллиардов гривен (почти 20 миллиардов рублей).