Мигранты устроили драку у КПП Польши

У пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе началась сильная давка. Большая группа мигрантов выдвинулась к КПП "Брузги" на польско-белорусской границе, сообщает Sputnik Беларусь.
Уточняется, что беженцы уже сломали часть белорусского забора беженцы.
"Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождают белорусские силовики. Во главе колонны беженцев – женщины с маленькими детьми", – сказано в сообщении агентства в Telegram-канале.
Польские силовики начали стягивать на место событий спецтехнику в том числе водометы. По информации агентства, первые беженцы уже пытаются пройти через погранпереход, закрытый колючей проволокой.
Ситуация на границе Белоруссии, Польши и Литвы обострилась в последнюю неделю. Там скопились несколько тысяч мигрантов в надежде проникнуть в страны ЕС. Польское руководство усилило охрану границ, стянуло военных и пресекает любые попытки нелегалов прорваться на территорию страны. При этом в стране обвиняют Белоруссию в миграционном кризисе. Минск в свою очередь все эти заявления опровергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.