Мигранты устроили драку у КПП Польши

Ситуация на границе Белоруссии, Польши и Литвы обострилась в последнюю неделю. Там скопились несколько тысяч мигрантов в надежде проникнуть в страны ЕС. Польское руководство усилило охрану границ, стянуло военных и пресекает любые попытки нелегалов прорваться на территорию страны. При этом в стране обвиняют Белоруссию в миграционном кризисе. Минск в свою очередь все эти заявления опровергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.