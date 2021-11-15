Пока вы спали: новые угрозы России и отмена комиссий Visa

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Миграционный кризис: Москве грозят санкциями

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«Коммерсант» рассказал, что на Западе всё активнее начинают возлагать вину за кризис на белорусско-польской границе на Россию. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс предложила союзникам бойкотировать «Северный поток-2», заявив о «явной ответственности» РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова парировала в ответ на это, что 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать Ирак, поэтому Британия «несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе». Она отметила, что «пока Лондон не ответит за свои преступления», у него нет прав выступать обвинителем. В то же время глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал - Европа, если ЕС закроет границу с его страной. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ничего хорошего в этом нет, и пообещал обсудить ситуацию с Лукашенко.

Visa отменяет комиссии

По данным «Коммерсанта», платежная система Visa с 1 апреля 2022 года планирует обнулить комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Собеседники «Коммерсанта» на рынке предположили, что Visa пытается составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, доля которой заметно растет.

Благодаря этому решению банки смогут менять тарифную политику собственных сервисов переводов с карты на карту. Сейчас с банков взимают плату в три рубля, комиссию платежной системе в десять центов плюс 0,05 процента за переводы внутри страны. Сами они обычно берут с клиентов не менее одного процента от размера перевода.

«Искандеры» подготовят к работе в сложных условиях

Российские ракетные комплексы С-500 и «Искандер», а также система залпового огня «Торнадо» получат возможность пополнять боекомплект в самой труднодоступной местности. Источники «Известий» в Минобороны рассказали, что для этого на вооружении появятся универсальные тягачи-вездеходы, предназначенные для перевозки тяжелых дальнобойных ракет.

По словам собеседников «Известий», новые машины сделали частично бронированными. Также их кузов оборудовали специальным закрытым отсеком для перевозки и хранения ракет, гарантирующим безопасность перевозок при любой погоде.

QR-коды уже с ноября: регионы вводят ограничения

Российские регионы начали ужесточать антикоронавирусные меры еще до введения обязательных QR-кодов (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) на федеральном уровне, рассказали «Известия». К примеру, с 13 ноября в Воронежской области QR-код требуется для посещения общепита, некоторых магазинов, ТЦ, спа-салонов, соляриев, бань, спортклубов, зоопарков, музеев, театров и кино.

На Кубани до 21 ноября QR-код потребуется для заселения в гостиницу, а также для посещения кафе, ресторанов или массовых мероприятий. А Кировская область с 22 ноября расширит список организаций, где будут требовать QR-коды. В частности, коды станут нужны не только для посещения общепита, фитнеса и салонов красоты, но и для визита в учреждения органов власти и местного самоуправления.

Названа распространенная причина взрывов газа

Сенатор Андрей Кутепов сообщил, что около 85 процентов связанных с взрывом газа аварий в многоэтажках происходят из-за нелегальной перепланировки и блокировки вентиляционных каналов. Письмо сенатора помощнику президента РФ Максиму Орешкину попало в распоряжение ТАСС.