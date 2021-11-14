В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

В Великобритании назвали сценарий развития пандемии COVID-19

News.ru
23 минуты назад

Человечеству придётся жить в условиях распространения нового коронавируса на протяжении многих лет. При этом болезнь приобретёт характер эндемической. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Учитывая масштабы передачи вируса во всём мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы, — цитирует газета документ службы.

При этом уточняется, что темпы распространения коронавируса будут в целом сохраняться, однако для него станут характерны сезонные всплески в холодное время года. Таким образом, заболевание окончательно приобретёт характер распространения, аналогичный гриппу и другим респираторным вирусам.

Специалисты выразили надежду, что благодаря повсеместной вакцинации COVID-19 войдет в так называемое устойчивое состояние.

Вирусолог назвал условия ревакцинации от коронавируса

Ранее во фракции КПРФ пообещали голосовать против законопроектов о введении QR-кодов для посещения большинства общественных мест и проезда на транспорте в России. По мнению депутата Александра Ющенко, внесённые правительством в Госдуму соответствующие законопроекты требуют изменений в законодательстве.

В мире,Видео,КПРФ,Госдума,Daily Mail,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители