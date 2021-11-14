Человечеству придётся жить в условиях распространения нового коронавируса на протяжении многих лет. При этом болезнь приобретёт характер эндемической. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Учитывая масштабы передачи вируса во всём мире, теперь мы должны подумать о том, как общество может одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы, — цитирует газета документ службы.

При этом уточняется, что темпы распространения коронавируса будут в целом сохраняться, однако для него станут характерны сезонные всплески в холодное время года. Таким образом, заболевание окончательно приобретёт характер распространения, аналогичный гриппу и другим респираторным вирусам.

Специалисты выразили надежду, что благодаря повсеместной вакцинации COVID-19 войдет в так называемое устойчивое состояние.