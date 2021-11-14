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В Китае обнаружили «коронавирусные» продукты из России

Майк Габриелян
12 минут назад

В китайском городе Хэйхэ, граничащем по реке Амур с российским Благовещенском, обнаружили коронавирус на упаковках сладостей из РФ. Об этом сообщает китайский портал «Biang».

В Китае обнаружили «коронавирусные» продукты из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне китайские инспекторы провели ПЦР-тестирование российских продуктов питания, лежащих на городских складах. На упаковках четырёх видов продукции они обнаружили коронавирус.

Это красные и шоколадные вафельные батончики Ronni , конфеты "Живинка" и сухое молоко "Буренка" - бренды российских производителей. Дата их производства - 2020 -21 годы.

«Если у жителей города имеется продукция данных брендов, просьба, применяя необходимые меры защиты, провести дезинфекцию, поместить их на хранение и немедленно связаться с Центром», - сказано в сообщении хэйхэйского Центра по контролю за распространением заболеваний.

При этом инспекторы отметили, что нашли вирус только на упаковках, лежащих на складах. Сами продукты оказались чисты: при тестировании этой же российской продукции в розничной продаже коронавирус обнаружен не был.

В конце октября стало известно о вспышке заболевания в Хэйхэ. Это пограничный китайский город стоит на правом берегу Амура, напротив столицы российского Приамурья – Благовещенска. Для нераспространения заболевания в Хэйхэ ввели локдаун. Все население города ежедневно проходит ПЦР-тестирование. На 13 ноября в городе с населением 1,7 млн человек зафиксировано 246 пациентов с COVID-19.

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Комитет по гигиене и здравоохранению КНР заявил, что коронавирус в Хэйхэ, вероятнее всего, завезен из-за рубежа. Позже стало известно, что речь идет о дельта-штамме. В городе ранее распространялись слухи, что коронавирус в Хэйхэ из России могли принести вороны.

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