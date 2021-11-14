Депутат Рады пообещал «упаковать» Поклонскую в СИЗО

Она сама на Кабо-Верде, рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО, — заявил политик в своём YouTube-канале.