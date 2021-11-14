Оказавшиеся в Минске мигранты отказались ехать на границу с ЕС

Мигранты, которые прилетели в Минск, не спешат отправляться на белорусско-польскую границу из-за условий содержания приезжих. Люди надеются переждать ситуацию с столице Белоруссии, сообщает РБК.

По данным издания, центром сбора мигрантов, которые отказались сразу ехать на границу с ЕС, стал торговый центр «Галерея Минск» — в подземном переходе рядом с ним находятся десятки молодых людей со спальными мешками и рюкзаками. В самом торговом центре мигранты ходят группами и гуляют, пользуясь бесплатным Wi-Fi.

По словам одного из мигрантов Мартина, многие приезжие — из разных городов Ирака, в основном из курдского региона. Они потратили на проезд от 2400 до 5000 долларов. Мужчина добавил, что расценки зависят от местонахождения человека. Мигранты прилетели в Минск через Стамбул и неделю находятся в городе, отметил он.

Приезжие не спешат на границу с ЕС, потому что увидели много роликов, которые показывают спартанские условия. Многие родственники беженцев говорят, что выбраться из этих лагерей пока невозможно.

В Минске же состоятельные мигранты заселяются в отели, бедные — получают койко-место. Некоторые квартиры в домах также стали переоборудовать под прием мигрантов.