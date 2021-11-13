WSJ: У России есть «взрывной» компромат против элит США

У России есть «взрывной» компромат, который может низвергнуть американские элиты и которого боится президент США Джон Байден. Из-за этого американский лидер «ходит вокруг Путина на цыпочках». Об этом пишет обозреватель Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

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По мнению Дженкинса, Москва может перевернуть всю политическую элиту США, если опубликует конкретные данные. И это заставляет администрацию Байдена бояться Путина и осторожничать.

«Правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», - заявил журналист.

По его мнению, речь идет либо о коррупции в Демократической партии, либо сговоре Кремля с демократами, благодаря которому Трамп стал президентом.

Дженкинс отмечает, что глава ФБР Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон.

«Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов», - считает Дженкинс.

Он заявил, что отношения России и США во время президентства Дональда Трампа не стали заметно лучше, как утверждали апологеты теории о «причастности Кремля» к вмешательству в американские выборы

Обозреватель WSJ также напомнил, что все американские президенты пытались улучшить отношения с Москвой, чтобы получить политическую выгоду. Каждый президент, начиная с Джорджа Буша-младшего, стремился подружиться с Путиным.

«Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», — заявил журналист.