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В США наперекор Байдену отменили обязательную вакцинацию

Секрет Фирмыиещё 1
36 минут назад

Американский суд в штате Новый Орлеан отменил обязательную вакцинацию для компаний, в которых работает 100 и более сотрудников. Коллегия судей решила, что распоряжение властей по прививкам потенциально может нарушать конституцию США. Кроме этого, мера может навредить бизнесу и вынудить работников увольняться. Решение суда при этом противоречит позиции президента Джо Байдена, который и утверждал обязательную вакцинацию.

В США наперекор Байдену отменили обязательную вакцинацию
Фото: ReutersReuters

Апелляционный суд Нового Орлеана подтвердил своё решение от 6 ноября. Теперь предприятия, где работают более 100 сотрудников, не обязаны обеспечивать полную вакцинацию персонала. Решение приняли вопреки позиции администрации Байдена, которая предупреждала, что отмена обязательной вакцинации приведёт к смертям людей.

«Распоряжение (министерства труда США. — Прим. "Секрета") ошеломительно расплывчатое. Вместо того, чтобы быть скальпелем, который применяется осторожно, оно представляет собой огромную кувалду, бьющую без учёта особенностей рабочих мест и сотрудников», — написал в постановлении судья Курт Энгельхардт.

Коллегия суда решила, что требования Минтруда может быть антиконституционно и опасно для бизнеса. Как указали судьи, американцы должны принимать решение о вакцинации сами, по собственным убеждениям, даже если их позиция «расстраивает правительственных чиновников».

Распоряжение управления по охране труда (OSHA, входит в министерство труда), утверждённое Байденом, предписывает крупным и средним предприятиям требовать от работников пройти вакцинацию или еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Привить всех сотрудников бизнесу нужно до 4 января 2022.

Однако 11 штатов подали в суд против введения администрацией Байдена обязательной вакцинации для сотрудников крупных компаний. Суд встал на сторону бизнеса и временно заморозил документ, так как он поднимает «серьёзные законодательные и конституционные проблемы».

В октябре около 200 сотрудников авиастроительной компании Boeing вышли на протест против принудительной вакцинации в штате Вашингтон. Рабочие назвали вакцину «экспериментальным лекарством». Затем к протестам подключились несколько сотен сотрудников на американском производстве General Electric в Южной Каролине.
В мире,Джозеф Байден,General Electric,Boeing,Минтруд,
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