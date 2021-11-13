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Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад

Около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши, сообщает ТАСС.

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ("Брузги — Кузница" — прим. ред.). Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", — говорится в сообщении государственного пограничного комитета Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Премьер Польши сравнил мигрантов с "боеприпасами"

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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