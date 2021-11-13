На Украине питьевая вода может стать дефицитом

Украина через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом питьевой воды приемлемого качества, заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала она.
Магалецкая пояснила, что такая угроза возникла из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды, которые к тому же не выполняет большинство поставщиков. Она также напомнила, что в действующем законодательстве нет норм контроля показателей многих химических соединений - всего отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.
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