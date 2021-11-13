В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

На Украине питьевая вода может стать дефицитом

Газета.Ru
37 минут назад

Украина через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом питьевой воды приемлемого качества, заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

На Украине питьевая вода может стать дефицитом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала она.

Магалецкая пояснила, что такая угроза возникла из-за устаревших норм, устанавливающих требования к качеству воды, которые к тому же не выполняет большинство поставщиков. Она также напомнила, что в действующем законодательстве нет норм контроля показателей многих химических соединений - всего отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

Ранее стало известно, что в Харькове оштрафовали сеть магазинов за продажу конфет из России.

В мире,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители