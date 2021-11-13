На Украине питьевая вода может стать дефицитом

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, - это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", - сказала она.