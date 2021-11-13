Тимошенко: ежегодно вымирают шесть украинских городов

"У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год", — подчеркнула Тимошенко.

По его словам, на Украине рождаемость в два с половиной меньше, чем смертность. При этом смертность после государственного переворота в 2014 году выросла на 155 тысяч человек в год. Он также отметил, что сейчас Украина стала беднейшей страной Европы, раннее таковыми считались Молдавия и Албания. Азарову пришлось уехать из Украины после госпереворота в стране в феврале 2014 года. На родине политик подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.