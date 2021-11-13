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Тимошенко заявила о вымирании шести украинских городов в год

Газета.Ru
11 минут назад

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов".

Тимошенко: ежегодно вымирают шесть украинских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год", — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, ежегодно с карты Украины исчезает около пяти-шести городов средних размеров. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал свою страну беднейшим государством в Европе, в котором ежегодно "умирает целый город".

По его словам, на Украине рождаемость в два с половиной меньше, чем смертность. При этом смертность после государственного переворота в 2014 году выросла на 155 тысяч человек в год. Он также отметил, что сейчас Украина стала беднейшей страной Европы, раннее таковыми считались Молдавия и Албания. Азарову пришлось уехать из Украины после госпереворота в стране в феврале 2014 года. На родине политик подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

В мире,Николай Азаров,Юлия Тимошенко,
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