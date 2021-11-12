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В Европе поставлен антирекорд по числу заразившихся COVID

Елена Прошина
1 час назад

На прошлой неделе в странах Европы выявлено рекордное с начала пандемии количество заболевших, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет «Газета.ру».

В Европе поставлен антирекорд по числу заразившихся COVID
Фото: ReutersReuters

«Почти 2 млн случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе — это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии», — сказал Гебрейесус.

По его словам, коронавирус распространяется как в Западной Европе с высокой долей вакцинированного населения, так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше.

При этом Гебрейесус отметил, что вакцинации недостаточно, чтобы прекратить пандемию коронавируса. Также необходимо тестирование населения, ношение масок и социальное дистанцирование.

В мире,ВОЗ,Газета.Ru,
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