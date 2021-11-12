Кикабидзе приехал в Киев с просьбой к Зеленскому

Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «спасти» арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.
11 ноября Кикабидзе специально прилетел в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и призвать его вызволить Саакашвили, у которого имеется гражданство Украины, из грузинской тюрьмы.
«Я вот специально прилетел, чтобы попросить, чтобы вы как-нибудь своего гражданина спасли. Потому что есть такое ощущение, что они (власти Грузии) хотят, чтобы он не вышел оттуда (из тюрьмы) живым», - рассказал Кикабидзе.
По словам актера, в ответ на его просьбу Зеленский пообещал поговорить о Саакашвили с властями Грузии по телефону.
12 ноября стало известно, что украинский президент провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которого попросил его допустить к Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей.
Кикабидзе - сторонник Михаила Саакашвили. Во время парламентских выборов в Грузии он возглавлял партийный список «Единого национального движения», основателем которой является экс-президент.