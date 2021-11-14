В Австрии вводят локдаун для непривитых

«Нас настигла в полную силу четвёртая волна... Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — цитирует его ТАСС.