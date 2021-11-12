В настоящее время позиции России и Японии касательно возможности заключения мирного договора сильно расходятся, ожидать прорыва в данном вопросе в обозримой перспективе не приходится. Об этом в разговоре с Рамблером заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, комментируя слова главы МИД Японии Есимасы Хаяси о намерении Токио решить вместе с Москвой вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор между странами.
«В настоящий момент я не вижу перспектив для заключения мирного договора, потому что позиции относительно условий мирного договора у нас с Японией очень сильно расходятся, если не сказать вообще несовместимы. Япония ставит условием заключения мирного договора, как японцы обходительно выражаются, "решение вопроса о территориальной принадлежности четырех северных территорий", они так называют наши Южные Курилы. Без решения этой проблемы в какой-то форме или хотя бы без получения перспективы решения этой проблемы Япония никогда не пойдет на подписание мирного договора. А если убрать весь этот флер, то под решением проблемы понимается получение от России или возврат всех четырех южнокурильских островов Японии. Это уже отражено и в официальных документах Японии, в заявлениях официальных лиц, это ни для кого не секрет. У нас позиция такая, что Россия владеет южнокурильскими островами на законных основаниях. Наше владение полностью оформлено в юридическом плане. Япония должна признать законность владения Россией этими островами как итога Второй мировой войны. Российские представители говорят: "Мы не ведем переговоров о территориях, мы ведем переговоры только о мирном договоре". А японцы говорят: "Мы ведем диалог о мире с территориями". Получается такой диалог глухих. И вот эта несостыковка не позволяет говорить о том, что в перспективе будет какой-то прорыв по территориальному вопросу», - отметил специалист.
Кистанов напомнил о достигнутых в 2018 году на полях саммита АСЕАН в Сингапуре договоренностях между президентом РФ Владимиром Путиным и занимавшем тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ касательно необходимости активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух южнокурильских островов - Хабомаи и Шикотан, но только после заключения соглашения о мире между странами.
«Вокруг этого соглашения было напущено много тумана. И у нас, и в Японии говорили о том, что Абэ на основе этой декларации чуть ли не готов ограничиться двумя меньшими островами - Хабомаи и Шикотан. А они составляют всего семь процентов от территории всех четырех южнокурильских островов. Но это все были иллюзии. Этот туман развеялся, когда ушел Абэ и ему на смену пришел Есихидэ Суга, а затем Фумио Кисида. Теперь Япония стала более жестко артикулировать свою позицию, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова», - сказал эксперт.
Вместе с тем Кистанов отметил, что с 2018 года в России также произошло ужесточение по данному вопросу.
«Мы приняли в Конституции поправку, запрещающую отчуждение российских территорий. И соответствующий закон, который рассматривает призывы к отчуждению территорий как уголовно наказуемое деяние», - сказал он.
При этом в России в настоящее время готовы вести с Японией переговоры о заключении мирного договора, о чем, в том числе, заявлял президент Путин, добавил специалист.
«Но риторика может идти до бесконечности, реально никаких подвижек нет. Хотя ведутся контакты, переговоры, была достигнута договоренность о совместной хозяйственной деятельности на островах, но все упирается в то, на основе какого законодательства вести эту деятельность. Японцы не признают российских законов на этих островах и говорят, мол, давайте придумаем какую-то схему, где бы не нарушались юридические права ни японской стороны, ни российской. И все зашло в тупик. Все окончательно стало ясно, когда Путин сначала (премьер-министра Михаила - прим. ред.) Мишустина послал на острова, а потом сам на Восточном экономическом форуме заявил, что на Курилах будет создаваться особая таможенная зона и налоговый режим, чтобы создать благоприятные условия для российского и иностранного капитала, для всех открытых, включая бизнес из третьих стран. Япония это отвергла, чего и следовало ожидать. Ее не устраивает тот вариант, что это предложение предусматривает приглашение части бизнеса из третьих стран. Это сейчас тоже тупиковая ситуация. Поэтому в ближайшее время будут контакты и переговоры, будет продолжаться толчение воды в ступе. Мирного договора в обозримой перспективе ожидать не приходится», - заключил эксперт.
Ранее новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио собирается решить вопрос о принадлежности четырех спорных островов на Курилах и заключить мирный договор с РФ.