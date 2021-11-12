«В настоящий момент я не вижу перспектив для заключения мирного договора, потому что позиции относительно условий мирного договора у нас с Японией очень сильно расходятся, если не сказать вообще несовместимы. Япония ставит условием заключения мирного договора, как японцы обходительно выражаются, "решение вопроса о территориальной принадлежности четырех северных территорий", они так называют наши Южные Курилы. Без решения этой проблемы в какой-то форме или хотя бы без получения перспективы решения этой проблемы Япония никогда не пойдет на подписание мирного договора. А если убрать весь этот флер, то под решением проблемы понимается получение от России или возврат всех четырех южнокурильских островов Японии. Это уже отражено и в официальных документах Японии, в заявлениях официальных лиц, это ни для кого не секрет. У нас позиция такая, что Россия владеет южнокурильскими островами на законных основаниях. Наше владение полностью оформлено в юридическом плане. Япония должна признать законность владения Россией этими островами как итога Второй мировой войны. Российские представители говорят: "Мы не ведем переговоров о территориях, мы ведем переговоры только о мирном договоре". А японцы говорят: "Мы ведем диалог о мире с территориями". Получается такой диалог глухих. И вот эта несостыковка не позволяет говорить о том, что в перспективе будет какой-то прорыв по территориальному вопросу», - отметил специалист.