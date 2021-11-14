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Беженец на польско-белорусской границе записал видеообращение к Меркель

Газета.Ruиещё 5
58 минут назад

Один из беженцев на белорусско-польской границе записал видеообращение к и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовала белорусский журналист Людмила Гладкая.

«Мы хотим отправить одно сообщение для Ангелы Меркель. Потому что Ангела Меркель лучший лидер в Европе. Люди здесь нуждаются в вашей помощи. Пожалуйста, помогите нам. Здесь дети... Им очень холодно... Я хочу, чтобы новые власти в Германии помогли нам. Спасибо вам большое», — говорит мужчина в обращении.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Мигранты на белорусской границе прорвались в Польшу

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко готов обсудить миграционный кризис с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

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