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На Украине нашли способ «разорвать» Россию изнутри

News.ru
1 час назад

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «план победы» над Россией. По его словам, РФ нужно «разорвать изнутри», чтобы было время стать членом ЕС. Об этом политик заявил в эфире телеканала НТА.

В Киеве Зеленского назвали "проектом Кремля"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию на Украине. Президента страны Владимира Зеленского он назвал «проектом Кремля».

Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зелёного Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Евросоюза, — заявил Омелян.

Ранее сообщалось, что в случае признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР Украина может лишиться территорий. Об этом заявил политолог Андрей Головачёв. По его мнению, подобное развитие событий может произойти, если Киев продолжит непрогнозируемую «фриковую» внешнюю политику и США в связи с этим откажутся от сдерживания Москвы.

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Эксперт не исключил, что непризнанные республики после признания Россией способны предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению политолога, в перспективе 10–15 лет Украину ожидает пребывание в состоянии перманентной войны с РФ, экономическая деградация, уменьшение населения, превращение в серую зону, не исключено дальнейшее сокращение суверенной территории.

В мире,Владимир Омелян,Владимир Зеленский,ЕС,
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