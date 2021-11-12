В лагерь на белорусско-польской границе прибывает все больше мигрантов. Как сообщает «Известия», людям не хватает еды, и они голодают, а помощь беженцам оказывает лишь белорусская сторона.

Как сообщает корреспондент, периодически в лагерь приезжают грузовики с едой, вокруг которых собираются сотни мигрантов. Силовикам приходится формировать очередь, чтобы организованно раздавать пропитание, однако его разбирают почти моментально. Некоторые люди продолжают бежать за машинами в надежде, что там еще что-нибудь осталось.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как летом 2021 года Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев на фоне введенных против Белоруссии санкций.

8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграничные заграждения, чтобы после направиться в Германию, однако их действия пресекли польские силовики. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находилось около 3-4 тыс. беженцев, однако люди постоянно прибывают.