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Еды не хватает: мигранты продолжают прибывать на границу Польши

Елена Прошина
51 минуту назад

В лагерь на белорусско-польской границе прибывает все больше мигрантов. Как сообщает «Известия», людям не хватает еды, и они голодают, а помощь беженцам оказывает лишь белорусская сторона.

Как сообщает корреспондент, периодически в лагерь приезжают грузовики с едой, вокруг которых собираются сотни мигрантов. Силовикам приходится формировать очередь, чтобы организованно раздавать пропитание, однако его разбирают почти моментально. Некоторые люди продолжают бежать за машинами в надежде, что там еще что-нибудь осталось.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как летом 2021 года Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев на фоне введенных против Белоруссии санкций.

8 ноября к польско-белорусской границе приблизилась большая группа беженцев. Мигранты попытались проникнуть через заграничные заграждения, чтобы после направиться в Германию, однако их действия пресекли польские силовики. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находилось около 3-4 тыс. беженцев, однако люди постоянно прибывают.

Кроме белорусской стороны на месте работают и представители ООН, которые также привозят туда еду. Люди толпятся и толкаются вокруг мест раздачи, а периодические между мигрантами происходят драки из-за пищи.

В мире,Видео,ООН,ЕС,
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