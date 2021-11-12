«США бьют тревогу»: ЕС предупредили о вторжении России на Украину

США «бьют тревогу» и предупреждают своих партнеров по Евросоюзу, что Россия, «возможно, взвешивает, идею вторжения на Украину». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников, «знакомых с этим вопросом».

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По словам собеседников агентства, конфликт может разгореться как раз в тот период, когда между Москвой и ЕС растет напряженность из-за миграционного кризиса на границе и поставок энергоресурсов.

«Поскольку Вашингтон внимательно следит за ситуацией с российскими войсками на границе с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции», - рассказали источники агентства.

Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что Россия не намерена начинать конфликт с Украиной, но хочет продемонстрировать готовность к применению силы в случае необходимости.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия «никогда не планировала и не будет» начинать военный конфликт с Украиной.

«Если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что у России есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Ранее об опасности РФ для Украины заявил эксперт Варшавского института Гжегож Кучиньский. В своей статье для Solidarnosc он заявил, что «пока все с тревогой смотрят на польско-белорусскую границу, Россия терпеливо реализует свой план по возвращению Украины»: по мнению Кучиньского, в этих целях Кремль затеял «двухуровневую спецоперацию».