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«США бьют тревогу»: ЕС предупредили о вторжении России на Украину

Мария Иванова
50 минут назад

США «бьют тревогу» и предупреждают своих партнеров по Евросоюзу, что Россия, «возможно, взвешивает, идею вторжения на Украину». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников, «знакомых с этим вопросом».

«США бьют тревогу»: ЕС предупредили о вторжении России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников агентства, конфликт может разгореться как раз в тот период, когда между Москвой и ЕС растет напряженность из-за миграционного кризиса на границе и поставок энергоресурсов.

«Поскольку Вашингтон внимательно следит за ситуацией с российскими войсками на границе с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции», - рассказали источники агентства.

Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что Россия не намерена начинать конфликт с Украиной, но хочет продемонстрировать готовность к применению силы в случае необходимости.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Россия «никогда не планировала и не будет» начинать военный конфликт с Украиной.

«Если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что у России есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Ранее об опасности РФ для Украины заявил эксперт Варшавского института Гжегож Кучиньский. В своей статье для Solidarnosc он заявил, что «пока все с тревогой смотрят на польско-белорусскую границу, Россия терпеливо реализует свой план по возвращению Украины»: по мнению Кучиньского, в этих целях Кремль затеял «двухуровневую спецоперацию».

Первым уровнем Кучиньский назвал эскалацию конфликта на границе Белоруссии с Западом («Кого в такой ситуации будет беспокоить Украина?»), вторым - провокации в Донбассе. По мнению автора, попытки РФ «поставить нынешнюю киевскую власть на колени» пока успешны, и делается это с помощью газа, угля и электричества, а не танков и ракет.

В мире,Дмитрий Полянский,ООН,ЕС,Bloomberg,РИА Новости,
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